撕一貼百！中山學生會發起連儂牆貼滿隧道

2019-09-30 15:29

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學日前發生連儂牆遭中國遊客撕毀事件後，學生會今下午發起「撕一貼百」活動，把西子灣隧道變成「連儂隧道」，高雄香港學生鄧俊儒強調，「你撕掉一張連儂牆，我就貼滿一整個隧道！」堅持以和平、理性追求自由！

高雄香港學生逃犯條例關注組鄧俊儒表示，中國政權無法接受不同的意見，會用盡辦法摧毀對方，就像中山大學連儂牆遭中國遊客撕毀，「我們用和平、理性追求訴求，但中國政權卻以武力、暴力來打壓我們。」

鄧俊儒說，連儂牆設立目的，是讓所有人都可以把意見寫上去，透過文字進行溝通，互相了解彼此的意見，但若遇到有人要撕毀，會拍下影片交由警方處理。

鄧俊儒強調，台灣也有不同立場的人，但他們沒有用和平理性的方法，就像香港歌手何韻詩被潑紅漆或遭武力攻擊，但他仍相信台灣政府會用法律保護任何合法訴求。

中山大學學生會會長莊皓鈞表示，中國遊客破壞牆面後，宣布將連儂牆擴及整個隧道，就是要表現台灣人聲援香港、堅持自由的決心，連儂隧道將由接近中山大學一側向外蔓延，讓前來的民眾與觀光客可透過不同的管道認識香港人的堅毅，以及民主價值的可貴。

中山大學學務長楊靜利表示，校方組成專案小組，確保活動平和進行，活動經學校核准，裡面的布置、留言及創作都屬公物，若遭毀損依法究辦，她強調「這是保障言論自由，而非特定言論，不管是台生、港生、中生或教職員的發言都要受保障。」

楊靜利說「任何留言只要不涉及毀謗或侮辱，我們都不會限制，要搬肥皂箱來發言或互相辯論都很好，就是不要有肢體衝突或破壞行為」。

8天連儂隧道活動，學校也增設監視器，期間有專屬巡邏隊每小時巡邏，並設置24小時緊急應變中心，以確保活動順利平和進行。

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