民主觀光列車邁向國際 200外賓與台灣青年共乘發車

台灣智庫、光合基金會30日舉行「台灣民主觀光列車」發車儀式，活動發起人交通部長林佳龍（中）、全球直接民主論壇主席 Bruno Kaufmann（中右）一起主持儀式，並和與會者合影。（記者方賓照攝）

2019-09-30 14:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕「民主觀光列車」今（30）啟動，全球直接民主論壇主席考夫曼（Bruno Kaufmann）等百位外賓與近百位台灣青年搭上火車，從台北發車，將遊覽台灣各地具代表性的民主地景。活動發起人、交通部長林佳龍說，希望這次來台參與「全球直接民主論壇」的外賓，能透過鐵路與台灣民主的串聯，讓「民主可以很觀光、觀光可以很民主」。

林佳龍在台中市長任內成功申辦「全球直接民主論壇」在台中舉行，他擔任交通部長後，思考「大眾運輸」是否還能夠創造更多價值，因此發想讓火車、觀光與台灣的民主成就結合，希望這次來台灣參與論壇的外賓，能透過鐵路串連台灣民主地景，讓「民主可以很觀光、觀光可以很民主」。

「台灣民主觀光列車」於焉誕生，由台灣智庫、光合基金會和台灣國家政策協會共同主辦，今天上午在台北車站發車，百位外賓與近百位台灣青年一同搭乘火車，將停留萬華、桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等站，並於10月2日接續「全球直接民主論壇」活動。

林佳龍、全球直接民主論壇主席考夫曼、親善大使謝佩芬與民主外交官代表李旻臻等人今天上午出席發車典禮，並一同啟動代表台灣民主觀光列車發車的燈箱，象徵這一列守護台灣、傳承民主的民主觀光列車發動。

考夫曼致詞時說，民主列車的起程極具意義，他熱切希望，透過參訪這些民主景點，讓大家共同思考這個由許多人民為之奮鬥的夢想，是如何一步步成真。

總統府秘書長陳菊原規劃出席，但因為米塔颱風而未能到場，陳菊仍透過致詞稿表達，今日大家齊聚一堂，正是證明自由民主、普世人權的價值超越時空與空間的限制。

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