「民主觀光列車」招募百名青年與外賓交流

2019-09-11 19:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕2019年「全球直接民主論壇」10月將於台灣登場，為了向屆時來台的百位外賓推廣台灣，台灣智庫等單位發起「民主觀光列車」，正在募集100位青年朋友與外賓一同搭乘「里山動物列車」，瀏覽台灣民主地景的同時交流民主價值。

交通部長林佳龍於台中市長任內成功申辦「全球直接民主論壇」（Global Forum - On Modern Direct Democracy）在台灣台中舉行，10月初將會有百位外賓來台參加論壇活動。

為了向外賓推廣台灣，林佳龍發起「民主觀光列車」活動，規劃在論壇開始前，由里山動物列車載著台灣人和外賓，搭火車一同認識台灣的風景、文化、美食，並將在車程移動過程中，與外賓分享台灣各地的民主故事。

該計畫由台灣智庫、光合基金會和台灣國家政策協會共同主辦，將於9月30日啟動。

「民主觀光列車」正在募集100位青年成為「民主外交官」與外賓一同搭乘，台灣智庫國際事務部主任董思齊說，民主人權是我們珍貴的價值，應該感到驕傲並努力讓國際看見，希望能透過民主列車的活動，讓台灣走向國際。。

「民主觀光列車」近期在台北、台中與高雄舉辦列車活動說明講座，也邀請到立委參選人吳怡農、民主維新理事長李旻臻和立委參選人謝佩芬分享台灣民主價值與國際交流經驗。

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