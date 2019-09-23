民主觀光列車說明會安可場 邀綠立委參選人登場

2019-09-23 21:36

〔記者郭安家／台北報導〕交通部長林佳龍發起的「台灣民主觀光列車」，募集100位台灣年輕人，與世界各地民主人權的專家學者對話，讓年輕人成「民主外交官」。該計畫今晚在北市辦說明會的安可場，邀請5位民進黨立委參選人分享民主經驗，林佳龍受訪說，正值香港反送中，他們非常有感，因台灣過去也從威權到民主，尤其是白色恐怖高壓時代。

林佳龍提到，近日，史明辭世同一天又是電影「返校」上映，他看首映感觸很深是，過去自己的歷史重現歷歷在目，誠如裡面提到「我們要記住不能夠忘記」、而民主觀光列車將巡禮台灣民主聖地，讓這些上百位外國人、很多是長年推動民主自由人權的一些學者專家，可以來台灣與年輕的「民主外交官」對話。

林佳龍說，「民主觀光列車」募集「民主外交官」，是從美麗島、解嚴運動、野百合到太陽花世代，讓不同世代對話，當年參與者，很多已擔任立委，甚至首次參選立委，由他們自己講民主啟蒙小故事，號召更多人加入台灣民主觀光列車。在今晚說明會安可場，則邀請立委吳思瑤、何志偉，立委參選人許淑華、吳怡農、謝佩芬。

「台灣民主觀光列車」9月30日早上將於台北車站辦發車記者會，上午9點40分緊接前往萬華龍山寺、剝皮寮，中午11點58分則在桃園軌道願景館，下午2點35分陸續抵達新竹東門、新竹州廳、新竹城隍廟。

10月1日早上9點45分陸續前往嘉義阿里山森林鐵路車庫園區、檜意森活村、中央噴水池，中午12點45分依序前往台南湯德章公園、林百貨、南美館二館、原台南武德殿、台灣文學館，下午4點43分前往高雄鐵路地下化展示館、捷運美麗島站。

10月2日上午8點半至下午2點間，則陸續抵達台中霧峰林家宮保第園區、林獻堂博物館、議蘆會館、27部隊紀念碑。

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