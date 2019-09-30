台美日GCTF首赴帛琉談南島語言 帛琉女王、美大使均出席

2019-09-30 06:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美日共同舉辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）29日首次移師我太平洋友邦帛琉舉辦「南島語言復振國際論壇」。我國原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）、駐帛琉大使周民淦、美國駐帛琉大使海艾美（Amy J.Hyatt）、日本台灣交流協會主任池田忠孝與帛琉女王等人皆出席開幕典禮，共有來自印太11國的專家學者與會。

外交部29日表示，為深化我國與印太地區及其他理念相近國家的文化交流，共同維護及保存原住民族語言，外交部、原民會、美國在台協會（AIT）及日本台灣交流協會於9月29日在帛琉舉辦「2019南島語言復振國際論壇」。

外交部指出，活動有助提升台灣在南島區域的國際能見度及地位，更是GCTF研習營首度移師第三國辦理，深具意義。根據外交部資料，此次南島語言論壇計有來自11個印太地區國家、共26位政府官員及專家學者赴帛琉與會。

原民會主委夷將．拔路兒、駐帛琉大使周民淦、美國駐帛琉大使海艾美及日台交協主任池田忠孝等人出席開幕典禮並致詞，帛琉女王Bilung Gloria Salii與前總統Johnson Toribiong等政要也參加論壇。

夷將．拔路兒開幕致詞時以原住民族語「Lima」一詞，說明在台灣原住民族16族中，有12個族群的語言是指「5」這個數字，而在斐濟語、吉里巴斯語、印尼語、馬來語及紐西蘭毛利語，「Lima」同樣代表「5」。夷將．拔路兒說，由此可知「我們可以輕易地找到彼此語言的共通性」，得以分享及看見彼此文化同「源」的連結。

夷將．拔路兒說，台灣原住民族作為南島語族的原鄉，未來也願意和南島語族國家攜手合作，以「南島民族論壇」為對話交流平台，探討南島語言復振策略，促進南島語言的使用與保存，提昇南島語言在國際社會的能見度，並進一步建立南島文化圈的認同感。

論壇邀集來自美、澳、紐、帛琉和印尼等國的專家擔任講師，講說南島語族起源與擴散、南島語言復振實例、南島語言支持、進用及推廣等議題，並進行交流與經驗分享。

外交部強調，我國政府將在既有良好基礎及GCTF架構下，深化與美國及理念相近國家的合作，持續推動南島區域原住民族文化的保存及復振。

「全球合作暨訓練架構」（GCTF）自2015年由台美共同成立以來，辦理公衛、執法、婦女賦權、數位經濟、網路安全與媒體素養等諸多議題的國際研習營，已累計有20場次，邀集逾35國、超過400位政府官員及專家學者參訓。

原民會主委夷將・拔路兒以台灣原住民族語數字與GCTF現場貴賓互動。（原民會提供）

美國駐帛琉大使海艾美（Amy Hyatt）出席GCTF架構下的「南島語言復振國際論壇」開幕典禮致詞。（原民會提供）

帛琉文化部長Baklai Temengil出席GCTF架構下的「南島語言復振國際論壇」開幕並致詞。（原民會提供）

台美日共同舉辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）29日首次移師台灣以外的地點，在友邦帛琉舉行「南島語言復振國際論壇」。圖為論壇開幕式大合影。（原民會提供）

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