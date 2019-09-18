那些年在山地的白色恐怖！「不入國民黨無法升正職」

2019-09-18 21:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為了解國家在威權統治時期如何對山地控制，行政院促轉會進行不同原住民族山地協力人員口訪計畫，調查當年山地警備系統概況。促轉會今公布一段受訪資料顯示，原住民族公職體系也曾面臨白色恐怖，當年未加入國民黨，在鄉公所擔任僱員升正職會受挫。

促轉會公布口訪部分資料

促轉會表示，在動員戡亂與戒嚴體制下，國家機器如何管理並控制山地地區，對原住民族社群文化造成哪些影響，是促轉會關心主題之一。

促轉會訪談族人發現，戒嚴時代若希望擁有薪資條件較好的公職工作，並保有穩定的職涯發展維持家庭生計，就必須加入國民黨，取得黨員身份、對黨忠誠，否則可能無法循一般升職管道發展。

泰雅族王先生憶及，他高中時許多同學加入國民黨，當時他覺得國民黨很奇怪，便沒有加入，後來因朋友邀請加入青年黨，之後他去擔任鄉公所臨時雇員，卻遲遲無法升正職。

王先生談及，「我當時成績不算差，高中時成績比我差的同學也順利通過考試，十分納悶奇怪，為何一直沒有辦法升職，也沒辦法通過公務員的檢定考試。」

直到一名老師親口對他說，「公務員裡面就算有職缺也不會讓你升職，你是青年黨黨員應該不可能通過考試」；當下王先生恍然大悟，決定辭職離開鄉公所。

「涉入政治案件，永久失去公務員資格！」促轉會指出， 王先生有向促轉會提及，當年他離開鄉公所後不久，因緣際會到了台北加入高砂文藝民族舞蹈團，並向一名山地老師巫澄安學跳舞。

巫老師言談間懷有濃厚山地豪情，王在相處過程中得知，恩師因受政治案件牽連，被判知匪不報入獄受刑，出獄後失去縣政府工作及公務員資格，只能離開復興鄉另謀他路，教人跳舞維生。

「一二三歌謠」事件 部落菁英失掉公職

促轉會口訪得知，復興鄉曾經發生「一二三歌謠」事件，部落菁英被控改編〈一二三，到台灣〉歌謠諷刺蔣介石與煽惑山地同胞，牽連多位教職員和復興鄉知識份子被判有罪，失去原有公職身分。

此事對當地耆老所造成心理影響，讓他們擔心日常對話被人檢舉，會影響個人職涯發展和家庭生計，因此平時非常注意言論，不太敢談政治。

促轉會強調，透過檔案文書研究及部落耆老口述訪問，可了解威權統治時期的山地控管，管理如何影響部落族人，未來將持續公開調查結果，並撰寫至總結報告，以利社會認識威權統治時期山地樣貌。

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