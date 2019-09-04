部落青年組百人群組 尋獲溺水童喊「帶你回家」

2019-09-04 14:45

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市烏來區6歲簡姓男童上月26日遭南勢溪溪水沖走，當地的部落青年自發性成立LINE群組，群組人數突破百人，每天都有不同的青年組隊從案發點開始搜尋，終於今天發現男童遺體跪在石頭縫中，一開始拔不出，在不斷的喊話「帶你回家」，一群人才成功將男童拉起。

其中協助搜索男童的部落青年16歲黃姓男子，也是簡小弟的叔叔，其受訪時表示，部落青年自發性的組成一個LINE群組，人數有100多個，由於許多青年都在市區工作，為了簡小弟，休假的跑回部落，上班的也分批請假，就為了讓弟弟早點回家。

由於颱風將至，今天部落青年共有20幾人加入搜索，於早上8點多開始，從弟弟落水的17.5K開始搜尋，於9點25分時，戴蛙鏡潛下水底發現弟弟的身影，立刻呼朋引伴前往察看，確定是遺體後，立即通報警消到場協助。

黃男表示，當時潛下去後就看到人，已經浮腫有味道，當下以為是充氣娃娃，以跪趴姿勢卡在石頭縫裡面，當時拉不出來，「也不敢用繩子拉，怕會破壞遺體只好戴手套下去拉人」，簡小弟那時候卡的很深，因此部落青年不斷在遺體旁喊弟弟的名字，「告訴他我們要帶他回家」，最後才成功將遺體拉出。

遺體拉出後，在岸邊的簡父情緒崩潰，沿路跟著部落青年喊「我們回家了」，後消防人員將簡小弟遺體暫置路邊，等待檢方相驗，簡父則前往派出所製作筆錄。

黃男感慨，好險是在颱風前找到，不然颱風來了就不知道會沖到哪裏，黃男也感謝主，讓他們找到簡小弟，能順利讓他回家。

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