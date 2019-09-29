韓稱小時候不能打電動 柯P打臉︰他那時哪有電動？拜託

2019-09-29 11:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前透過臉書闡述對電競產業的想法時，自稱在他小時候，許多父母親都跟小孩說不要打電動；柯文哲今天聽到這說法直接打臉韓國瑜，笑稱他那個年齡（年代）哪有什麼電動？拜託。

柯文哲進一步質疑，自己那個時代哪有電動？電動是這幾年才有的，很奇怪，他（韓國瑜）的時代沒有電動，一定是他小編，他建議常找小編寫（文章），自己也要再看一下，小編跟他年齡有落差，他那年齡哪有什麼電動、拜託。

疑因在高市議會進行的施政報告內容中，竟出現已經取消的電競比賽，引發外界非議；高雄市長韓國瑜事後透過臉書，詳細闡述他對電競產業的想法與市府政策。

該篇文章以「翻轉的希望在於你所不了解的產業」為題，文章頗長，所以開場就提及，我們這些「老骨頭」確實要來了解一下，請80年次的幕僚幫他補習，來跟大家說明，請耐心把文章看完，這也是驅動台灣科技供應鏈的重要關鍵。

文章最後一段指出，在我小時候，許多父母親都會跟小孩說，不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課，但是時代已經改變，高雄市著眼的是下一代的未來，我們這一代人除了努力打拚，也要為下一代努力，電競產業不論在軟體開發、硬體設備，還是電競選手的人才培育方面，高雄市都希望有機會參與其中，鼓勵北漂青年返家。

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