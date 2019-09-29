台港大遊行下午登場 北高南東齊撐香港

2019-09-29 11:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕「929台港大遊行：撐港反極權」今下午將在台北登場。香港邊城青年發言人Kuma今天說，台灣自6月開始遍地開花的連儂牆、萬人集會與物資募集等，充分證明了台灣作為自由社會一員，願意與香港站在一起。Kuma也強調，「香港的戰鬥還沒結束！」號召所有熱愛自由的人，今天穿上黑衣、帶上雨傘，到台北立法院、高雄凹子底公園、台南忠義國小、花蓮中山公園和台東美術館，「與我們並肩同行」。

響應929全球撐香港活動，台灣台北立法院、高雄凹子底公園、台南忠義國小、花蓮中山公園和台東美術館今天都將舉行撐港活動。

下午將在台北登場的「929台港大遊行：撐港反極權」，今上午由台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會等主要發起團體，舉行行前記者會。

台灣公民陣線發言人江旻諺重申，遊行四大主張為「五大訴求缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「台港同學齊上齊落」、「庇護機制刻不容緩」。

香港邊城青年發言人Kuma發言則強調，「香港的戰鬥還沒結束！這是一場自由與極權的戰爭，也是一場記憶與遺忘的戰爭」。此時此刻，香港人仍然在街頭上、理念上，堅持民主、自由、法治的價值，與暴政持續抗爭，他誠懇呼籲所有台灣人，今天一起在台灣各地上街，「與我們並肩同型行」。

Kuma提到自6月開始台灣各地支持香港的大小行動、萬人集會和為前線募集的物資量，這些規模、熱情與善良充分證明作為自由社會一員的台灣，對香港當下的痛苦與困境，不但感同身受，而且願意與香港人站在一起，對抗極權，「我們非常、非常、非常感激台灣。台灣的自由，同時也是香港的希望」。

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