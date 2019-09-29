聯大總辯論4友邦續挺台 吐瓦魯更倡重返聯合國

2019-09-29 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕第74屆聯合國大會總辯論第5天，吐瓦魯、馬紹爾群島、貝里斯以及海地皆陸續聲援挺台灣，吐瓦魯更是表明，支持中華民國已創始員身分重返聯合國。

吐瓦魯副總理陶波（Minute Alapati Taupo）說，台灣是吐瓦魯與全球多國中，負責任且有能力的夥伴，若獲邀，台灣可以做到更多。陶波也表示，吐瓦魯堅定支持中華民國以聯合國創始成員身分，重新加入聯合國，並積極參與聯合國專門機構。

陶波在辯論中也說，永恆的夥伴關係，是實現2030年議程以及永續發展目標的根本，但聯合國體系卻將台灣排除在外，剝奪台灣2300萬人參與、受益，以及為聯合國貢獻的基本權利。

除吐瓦魯，馬紹爾群島、貝里斯以及海地皆陸續聲援挺台灣，並在上週聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。

而教廷依往例未提及台灣。教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）發言則有關多邊主義、和平、貧困等議題，未提及台灣以及梵中關係。

尼加拉瓜更是與去年一樣，其外交部長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）發言未提及台灣，也未致函古特瑞斯表示支持台灣參與聯合國體系。

本屆聯合國大會總辯論自24日開始，台灣目前15友邦皆已發言，共11國聲援台灣，但巴拉圭卻是自2012年以來，首度未在聯大總辯論為我執言。

教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）。（路透）

尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）。（美聯）

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