「撐香港反極權」929大遊行 鄭南榕基金會：與港人同行！
列印

「撐港反極權」929台港大遊行將登場，各界紛紛響應與香港「同行」。（資料照）

「撐港反極權」929台港大遊行將登場，各界紛紛響應與香港「同行」。（資料照）

2019-09-29 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣公民團體發起「撐港反極權」929台港大遊行將登場，各界紛紛響應與香港「同行」。「鄭南榕基金會．紀念館」日前（26日）也在臉書發文分享，走過抗爭現場的香港青年們，在與獨立紀錄片導演李惠仁來訪、交流時，所分享的心路歷程。文末「鄭南榕基金會．紀念館」呼籲各界朋友，一同參加929台港大遊行，與港人同行。

「鄭南榕基金會．紀念館」日前在臉書發文分享 ，其中匿名為K與M的香港青年，是抗爭現場的醫護支援人員。他們指出，由於抗爭者擔憂就醫紀錄等資料會被轉交給警方，因此不願就醫，「就醫」的權益也淪為「被告密」的呈供，因此他們在街頭設立醫護站，提供示威者及時的醫療支援，除了提供示威者生理緊急救護外，也提供心理調適的協助。。

今年25歲的M說：「我們都被迫成為『勇武』」，並表示，家人對於他作為示威者這件事所抱持的態度是選擇「知道得越少越好」。M表示，這算是與家人達成的「無奈」共識，並說道：「如果哪天我出了什麼意外，因為他們一無所知，也比較不會受波及」。

身為記者的H親身見證在金鐘街頭、被港警節節逼退的夜晚，也見識了「水車」噴射液體的猛烈。H指出，水車噴出的液體，並不是只加了不知名藍色染劑的自來水，還混雜了辣椒水、胡椒水，不但難以清除色素，皮膚也會灼熱、疼痛。H的同業表示，有時在街頭採訪，都想直接脫去記者背心，和示威者們一同走在前線。

這些香港青年們表示，疲憊於聽見別人說著：「靠你們衝鋒陷陣了」，他們期盼不同年齡層的香港市民，都能和他們「並行」、一同在各界努力。

文末，「鄭南榕基金會．紀念館」分享，身在台灣的我們，對香港現況或許愛莫能助，但可以做的就是，持續將香港的消息傳佈出去，以及參加929台港大遊行，與港人同行。

  • 圖為具記者身分的香港青年在鄭南榕紀念館的連儂牆上所留下的紙條。（圖擷取自臉書＿鄭南榕基金會．紀念館）

    圖為具記者身分的香港青年在鄭南榕紀念館的連儂牆上所留下的紙條。（圖擷取自臉書＿鄭南榕基金會．紀念館）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法