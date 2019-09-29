「撐香港反極權」929大遊行 鄭南榕基金會：與港人同行！

2019-09-29 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣公民團體發起「撐港反極權」929台港大遊行將登場，各界紛紛響應與香港「同行」。「鄭南榕基金會．紀念館」日前（26日）也在臉書發文分享，走過抗爭現場的香港青年們，在與獨立紀錄片導演李惠仁來訪、交流時，所分享的心路歷程。文末「鄭南榕基金會．紀念館」呼籲各界朋友，一同參加929台港大遊行，與港人同行。

「鄭南榕基金會．紀念館」日前在臉書發文分享 ，其中匿名為K與M的香港青年，是抗爭現場的醫護支援人員。他們指出，由於抗爭者擔憂就醫紀錄等資料會被轉交給警方，因此不願就醫，「就醫」的權益也淪為「被告密」的呈供，因此他們在街頭設立醫護站，提供示威者及時的醫療支援，除了提供示威者生理緊急救護外，也提供心理調適的協助。。

今年25歲的M說：「我們都被迫成為『勇武』」，並表示，家人對於他作為示威者這件事所抱持的態度是選擇「知道得越少越好」。M表示，這算是與家人達成的「無奈」共識，並說道：「如果哪天我出了什麼意外，因為他們一無所知，也比較不會受波及」。

身為記者的H親身見證在金鐘街頭、被港警節節逼退的夜晚，也見識了「水車」噴射液體的猛烈。H指出，水車噴出的液體，並不是只加了不知名藍色染劑的自來水，還混雜了辣椒水、胡椒水，不但難以清除色素，皮膚也會灼熱、疼痛。H的同業表示，有時在街頭採訪，都想直接脫去記者背心，和示威者們一同走在前線。

這些香港青年們表示，疲憊於聽見別人說著：「靠你們衝鋒陷陣了」，他們期盼不同年齡層的香港市民，都能和他們「並行」、一同在各界努力。

文末，「鄭南榕基金會．紀念館」分享，身在台灣的我們，對香港現況或許愛莫能助，但可以做的就是，持續將香港的消息傳佈出去，以及參加929台港大遊行，與港人同行。

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