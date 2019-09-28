「撐香港反極權」大遊行 明天穿黑衣站出來

2019-09-28 18:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕由台灣公民團體發起的「撐港反極權」台港大遊行明天登場，除了在台北遊行，舉行晚會，新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東等地也舉辦活動聲援，全球也有逾19國、42個城市「全球連線、共抗極權」。主辦單位邀請民眾身穿黑衣、攜帶雷射筆走上街頭撐港，展現台港同心對抗極權中國的意志。

台灣公民陣線、香港邊城青年等20餘個公民團體發起台港大遊行，在台北登場的遊行，明天在立法院的濟南路集合，從中山南路走到青島西路、公園路、襄陽路、重慶南路、衡陽路、中華路、漢口街、館前路、忠孝西路、公園路、青島西路、青島東路、林森南路，最後返回濟南路舉行晚會。

台中場今天已舉辦「牽手歌唱撐香港」，明天11點半在科博館植物園附近有專車搭乘北上，此外，在新竹東門城，明天也有電影《十年》播映與聲援香港行動；台南在忠義國小旁，高雄在凹子底神農路、花蓮中山公園、台東美術館也有聲援香港活動。

此外，在全球連線的部分，除英、法、德、美、加、澳等歐美國家，日本、馬來西亞等亞洲國家也共襄盛舉，部份地區更會有流亡海外的維吾爾族人或西藏人出席支持。

台灣公民陣線執行委員賴中強表示，目前已經得到民進黨、時代力量等10個政黨連署支持，而國民黨、親民黨、無黨團結聯盟至今仍「已讀不回」。而香港人用肉身與極權搏鬥，正是對台灣人最大的警醒，我們要守住台灣得來不易的民主和自由。

對台港大遊行，中國國台辦日前稱，民進黨當局和台獨勢力為撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火、推波助瀾，企圖火中取栗者必將玩火自焚。陸委會強調，在民主國家，集會遊行、表達意見是極其自然平常的事，專制獨裁的中共或許很難體會，才會猶如驚弓之鳥一般。我們也希望中共莫再杯弓蛇影，胡亂栽贓、牽強附會，此將無助於兩岸關係發展。

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