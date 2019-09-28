守民主護台灣大聯盟決響應撐港遊行 辜寬敏、黃崑虎皆參與

2019-09-28 12:37

〔記者李欣芳／台北報導〕近來香港反送中抗爭持續延燒，加上中國領導人習近平年初倡議一國兩制台灣方案，由台灣之友會總會長黃崑虎等人號召成立的「守民主護台灣大聯盟」，決定響應明天由多個台港公民團體舉辦的「929撐港反極權」大遊行，包括獨派大老辜寬敏、黃崑虎等本土社團大老及多位社團幹部也將參與這場遊行。

今年8月10日，黃崑虎邀請民進黨、台灣基進等泛綠政黨代表及獨派大老辜寬敏、台灣社社長張葉森、北社社長李川信等多位本土社團幹部約40人開會，決定要成立「守民主護台灣大聯盟」，面對中國推動一國兩制台灣方案，要團結保護台灣，力挺本土政權，當天並決定由黃崑虎擔任聯盟總召集人、辜寬敏出任聯盟的榮譽顧問。

知情人士今天表示，積極籌備中的「守民主護台灣大聯盟」將在11月正式成立，聯盟目前已展開運作，他們決定以聯盟的名義參與明天這項大遊行，包括辜寬敏、黃崑虎、台北市小英之友會總會長顏志發，以及台灣基進、社民黨與多位本土社團成員都將參與遊行，聯盟成員明天下午3時到3時30分將在濟南路與林森南路口集合。

「929撐港反極權」大遊行明天下午將在立法院旁的濟南路集合出發，主辦單位呼籲香港政府和台灣政府回應遊行的四項主張，包括五大訴求，缺一不可；拒絕「一中和平協議」；港台同學，「齊上齊落」（共同進退之意）；台灣的庇護機制，刻不容緩。

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