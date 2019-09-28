台東藍營 成立挺韓國瑜、張志明後援會

2019-09-28 23:29

［記者黃明堂／台東報導］國民黨台東縣黨部今晚成立台東縣總工會及各工會挺韓國瑜、立委參選人張志明後援會，批評民進黨不重視台東交通建設，擋掉台26線，給屏東高鐵，卻不給台東高速公路，國民黨執政，台東才能脫胎換骨。

後援會今晚在縣黨部舉行，近200位總工會及工會幹部參加。縣黨部主委吳秀華批評蔡英文執政無力，搞一例一休搞到大家沒錢賺，雖然去年縣市長選舉，國民黨大勝，但縣市長普遍感受到「中央不是我們的人」，施政不易，所以這次選舉，一定要讓韓國瑜當選，並且讓張志明及原住民的廖國棟、章正輝當選立委。

曾任國民黨台東縣黨部主委的現任縣府機要秘書劉敏謙則說，這次國民黨在台東3位立委參選人都有機會當選，他們都是縣長饒慶鈴戰友，給予縣政最大助力；他並批評民進黨為屏東17公里高鐵願意花500多億元，但就是不給台東，不但沒有高速公路，連原已通過的台26經費，都被民進黨擋掉，所以一定要支持韓國瑜。

立委參選人張志明則喊出「用新的來服務，車票一定有」的口號，他已有一套讓大家都買到車票的策略，也會努力再開通台26線。他說，擔任饒慶鈴的副手，他最熟悉縣政，他來當立委，最能為台東爭取經費。

張志明也批評民進黨將同婚入法，他說，尊重同性，但為了倫理、下一代幸福，他堅決反對同婚入法。

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