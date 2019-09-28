時力立委參選人高鈺婷志工召募會 黃國昌到場力挺

2019-09-28 22:58

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今天在競選辦公室舉辦首場志工召募會，立委黃國昌也到場力挺。現場報名擔任志工者擠滿高鈺婷競選辦公室，有數十名竹科工程師參與。高鈺婷表示，選戰剩下倒數一百多天，將會持續舉辦志工召募會，與期待改變的新竹市民衝刺到底，迎向勝選。黃國昌表示，自己日前已經公開做過承諾，未來一百多天將會常常到新竹，與高鈺婷共同走遍新竹市大街小巷，立法院需要高鈺婷這樣科技專業的立委，他將號召更多支持者，將高鈺婷送入國會。

高鈺婷表示，選戰剩下一百多天，競選團隊啟動擴大志工線上召募，報名踴躍，大多是與她同行的竹科工程師報名參與，未來幾週團隊將持續召開說明會，邀請更多支持者共同參與站路口、掃街、客廳會等活動，共同衝刺到底。

黃國昌在志工召募會上表示，近期他將頻頻造訪新竹，除了為高鈺婷助選，也將拜會科技產業，與時代力量同仁共同研擬台灣科技產業發展對策。他強調，過去時代力量不論在捍衛台灣主權、實踐公平正義、保護幼兒權益等議題上付出許多努力，他舉例，像是最近新竹市發生幼兒園虐嬰虐童、餵食過期食品事件，他也在立法院提出質詢，新竹市政府也隨即由消極轉為積極，對不法業者開罰。黃國昌說，但必須承認的是，時代力量過去在科技政策上仍有不足，因此特別需要高鈺婷這樣有科技背景的專業者，進入立法院協助監督。

黃國昌說，2020這場時代力量在新竹市這場選戰一定要贏，讓新的力量可以破繭而出，甚至2022年這股力量可以在新竹市取得執政的機會，讓新竹、全國的人看到，一個清廉、有效率、有行動力的團隊，可以如何改變每個人的生活。要達到這樣的目標，2020年送高鈺婷這樣的人才進入立法院，就是大家馬上可以做的事。

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