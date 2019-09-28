不選總統轉戰立院！ 郭台銘：年底前展開行動

2019-09-28 19:07

〔記者陳昀／台北報導〕已宣布不角逐2020總統的鴻海創辦人郭台銘今天在台北三創生活園區舉辦首場「感恩見面會」，經歷一連串活動，郭台銘壓軸上台致詞表示，對不起讓大家失望，他雖然宣布退出2020總統大選，但將轉換戰場年底前就會展開行動，在立院貫徹理想。

郭台銘一上台先深深一鞠躬表示，感謝郭台銘最珍貴的朋友們在這麼大的雨天參加首場感恩見面會，並表示，對不起讓大家失望，在中秋連假第三天做的決定（不選總統）辜負大家期望，在此再三跟大家說聲對不起，台下不少郭粉流淚，並大喊「郭台銘我愛你」。

郭台銘表示，他將轉換一個戰場，希望郭粉們凝聚起來變成果凍，不要像粉一樣被吹走，年底前就會讓果凍的凍變成動起來的動，立委選舉目前沒有名單，但有三個原則，一、請大家投給服務經濟、而非服務政黨派系的候選人，二、請投給支持創新、顧及民生、社會公義、縮短貧富差距的候選人；三、支持務實中道理性，不操弄族群、意識形態的候選人，郭台銘強調，他出來選就是要許年輕人一個未來，年輕人有未來、國家才有未來，希望大家團結起來，推選出對國家認同、對社會有貢獻的候選人。

郭台銘表示，當初他站出來走上民主政治這條路，可是好像沒有達到選民的期待，沒辦法發揮民主真正的優點，台灣每逢選舉總是無法針對好的政見、政府應做的改善來理性探討，總是掌權的用政策買票、另一方透過各種方式抹黑、抹紅、抹黃。

郭台銘表示，日本面臨老年化危機，不僅推出0到16歲國家養，幾年前也在部會設置老齡化對策部門，專門實施鼓勵生育、教育，讓年輕人生養得起的政策，日本之所以有能力這樣做，是因為日本有很多很強的經濟體，這些事業賺錢繳的稅，就能拿來做社會福利。

郭台銘說，有人說他政治思想、國家治理偏向右派，能領導國家走向很好的方向，但在社會福利上他偏向左派，取之於社會、用之於社會，最近智庫準備推動100億身障基金的案子。

郭台銘表示，雖然他宣布退出2020大選，但這些國家福利政策、新經濟方向、年輕人面對世界產業結構變遷的對策等，甚至是提高政府預算效率，都會透過立法院來改進，貫徹百姓的想法。

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