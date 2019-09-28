韓國瑜發千字文挺電競被打臉 上萬網友湧臉書戰翻

2019-09-28 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜27日提出要將高雄打造為「電競產業首都」，更在臉書發千字文表達電競發展的重要性，但遭網友酸「唯一缺席六都電競爭霸賽的市長喊挺電競」，甚至還被網紅打臉韓國瑜小時候根本沒電動。韓國瑜的臉書也湧入上萬名網友留言戰翻，雖有不少人力挺，但也有不少網友批他根本都在說謊。

韓國瑜在施政報告上說到12月將舉辦「2019高雄電競嘉年華會」，事後高市運發局卻澄清表示「該活動已暫緩」，而高市運動發展局長程紹同也出面做出解釋、致歉，表示原因是「有諸多贊助商建議延期至明年春天再辦」，所以「沒有在施政報告定稿中更新資料，是我們沒做到的地方」。

韓國瑜事後在臉書針對此事PO出千字文，表示「我們這些老骨頭確實要來了解一下電競」，還強調已特別請80年次的幕僚幫他「補習」，並宣布將致力於把高雄打造為電競首都，針對電競產業積極布局。但8月17日在高雄舉行的全台最大業餘電競賽事「六都電競爭霸賽」，韓國瑜卻沒出席，因為他當天北上宣布他的國政顧問團名單，是六都中唯一缺席的首長。

而韓國瑜臉書文末回憶「在我小時候，許多父母都會跟小孩說，不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課」的說法，也遭網紅四叉貓發文打臉，狠酸「小編是不是忘記韓導小時候台灣根本沒電動」。

不少網友質疑韓國瑜不是真心力挺電競，紛紛湧入其臉書留言開罵，「唬爛嘴第一名」、「你20歲才有任天堂紅白機上市，請問你小時候是幾歲？別亂po文」、「小時候你爸媽怎沒跟你說不要講幹話」、「你小時候哪來的電動 屁話一堆 草包一個」、「高雄有你真的好累，你快快去喝酒睡覺吧」、「電競之都讚啦 可是韓市長跑去造勢」。截至28日晚間10點，韓臉書該篇文章留言已超過1萬則。

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