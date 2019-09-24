老虎的復仇！黃創夏：拿郭董錢的名單公布藍營會內亂

2019-09-24 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘退出總統大選，但主持人趙少康爆料，郭台銘曾告訴他，國民黨登報那31名大老當中，「有些人跟郭要過錢，數目都很大，很不正常」。對此，資深媒體人黃創夏爆料，他確定「馬、吳、朱」3人「沒拿」，還說若名單公布，國民黨的內亂會更多。

趙少康日前爆料，郭台銘曾告訴他，「國民黨登報那31大老當中，有些人向他要了一大筆錢」，甚至有1人要的錢比他自己過去參與過的選舉募款、花費的經費來得多，「我不講，那數目很大」。

對此，黃創夏22日在三立《鄭知道了 》節目中表示，據他所知、他很明確地說，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九以及前新北市長朱立倫確實沒有拿郭台銘的錢，「而且不是總統候選人，因為選舉還有很多人要操盤、很多人要去活動，有很多活動經費，那個名單公布出來恐怕國民黨的內亂會更多」。

黃創夏指出，那個名單最好不要公布，否則大家知道了就說會說，「原來我的分量不如其他人、原來我才拿了這個數字。」他也認為，郭台銘這招真的很厲害，用這招喚醒大家原來國民黨的黨產沒有了，但還是有很多來源，原來國民黨的選舉就是億來億去，原來國民黨跟企業主可以用這種方法的，他直言這件事就是「老虎的復仇最厲害」。

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