不投韓「台灣會被賣掉」？ 韓粉爸媽接下來這句讓他暴怒

2019-09-25 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜，去年靠著韓流當選市長，更有一些非韓不投的「鋼鐵韓粉」簇擁著他。但有一名網友發文抱怨，他回家被爸媽警告，「一定要投韓國瑜，不投他台灣就會被賣掉」，甚至還說不要像PTT那群拖垮台灣發展的網友一樣。

一名網友23日晚間6點多在PTT 八卦板指出，自己跟父母大吵一架，因為他一回到家就被警告，明年1月總統大選一定要投給韓國瑜，不投韓「台灣就會被賣掉」。他傻眼地說，「聽到這發言真心無語，不想回覆也不行，硬是要問聽到了沒」。

但最讓該網友情緒爆發的是父母這一句：「你不要像新聞說的那個什麼P開頭網站（PTT）裡面的網友一樣，拖垮台灣發展的就是那群人！」讓他無奈詢問，「遇到此種情況，鄉民怎麼處理？」

文章曝光引發網友熱議，紛紛留言「你不會嘴巴答應，身體投蔡喔」、「家庭和睦最重要，當然是要口頭答應」、「請你父母尊重你自由選擇的權利」、「當反串韓粉啊」、「為了選舉吵僵不值得，所以裝死就好」、「他又不知道你投誰，不要浪費力氣跟韓粉吵了」。

但也人不以為然地說，「不記名投票也能苦惱，真的快笑死」、「1450每天洗這種文真的職業」、「1450文」、「廢文你投誰鬼才知道」、「媽寶？連回嘴的能力都沒有？」、「別騙了，哪有這麼智障的父母」。

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