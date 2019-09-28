韓國瑜看國片《返校》承諾挹注文創產業 搶攻年輕選票

2019-09-28 15:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國片《返校》熱賣破億元，高市府有參與投資，不過本月19日的高雄首映會，只有文化局副局長代為出席，一度挨批不支持，市長韓國瑜今與年輕朋友一起看《返校》，承諾青年局明天成立，將挹注資源在文創產業，搶攻年輕選票。

市府表示，國片《返校》由高市府參與投資，部分場景於高雄黃埔新村拍攝，內容描述台灣早期動盪與不安的時代，包含許多歷史的意義，市長韓國瑜今天到台鋁，與年輕朋友一起用行動來支持《返校》。

韓國瑜表示，這是他第三次用行動支持國片《返校》，這部電影很多地方在高雄取景，也有市府文化局挹注的資源與心血，特別是導演與演員都是國人擔任，尤其近年來電影、電視市場萎縮，很多年輕人對藝術與電影有無限的創作力，很需要市場的支持。

韓國瑜指出，市府很樂意陪伴青年朋友，一起開拓文創電影、電視市場，青年局將於明天成立，市府將挹注部分資源，運用在這塊領域，歡迎年輕朋友多多運用青年局，讓創業與就業得到支持的力量。

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