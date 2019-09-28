寶可夢冠軍受邀當高雄觀光代言人 跳針問韓國瑜：「您是誰？」

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府邀請寶可夢世界大賽兒童組冠軍吳比，擔任10月的觀光代言人，他自認是鋼鐵韓粉，不料今天跟韓國瑜同台宣傳時，竟跳針問韓國瑜：「您是誰？」笑翻現場所有人。
韓國瑜似乎頓時不知該如何接話，多次笑著說「我...」後，約5秒回說：「我從小生下來就姓韓。」又重複說：「我從小就姓韓。」
主持人緩頰表示，吳比看到眾多媒體在場有點緊張；吳比的哥哥在旁提點，指吳比要問韓國瑜的是：「市長知不知道我是誰？」
吳比後來對著韓國瑜問：「我是誰？」隨即自己爆料：「社會考39分的男人！」
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府邀請寶可夢世界大賽兒童組冠軍吳比，擔任10月的觀光代言人，他自認是鋼鐵韓粉，不料今天跟韓國瑜同台宣傳時，竟跳針問韓國瑜：「您是誰？」笑翻現場所有人。
韓國瑜似乎頓時不知該如何接話，多次笑著說「我...」後，約5秒回說：「我從小生下來就姓韓。」又重複說：「我從小就姓韓。」
主持人緩頰表示，吳比看到眾多媒體在場有點緊張；吳比的哥哥在旁提點，指吳比要問韓國瑜的是：「市長知不知道我是誰？」
吳比後來對著韓國瑜問：「我是誰？」隨即自己爆料：「社會考39分的男人！」