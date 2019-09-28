韓國瑜「小時候不准打電動」網紅列5大時間點狠打臉

2019-09-28 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（27）日提出要將高雄打造為「電競產業首都」，更在臉書發千字文表達電競發展的重要性，還提到「在我小時候，許多父母都會跟小孩說，不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課」，對此，網紅四叉貓發文打臉，還酸「小編是不是忘記韓導小時候台灣根本沒電動」。

韓國瑜昨日洋洋灑灑發表千字文，講述高雄將全力推動電競產業，他自嘲是「老骨頭」還請80年次的幕僚幫他「補習」，並貼出一長串相關資料。韓更在文末回憶兒時，稱自己小時候，許多家長都會叫小孩不要打電動，打電動既沒前途又耽誤功課，並強調時代已經改變，盼高雄市有機會參與電競產業的開發。

針對韓國瑜的千字文，批踢踢網紅「四叉貓」在臉書發文狠酸，他指出韓國瑜是1957年出生，接著列出在1976年，韓19歲時只有《Fairchild Channel F》第一台可換卡夾的家用主機，但台灣沒代理，所以玩不到。他嘲諷「小編寫稿時是不是忘記韓導小時候台灣根本沒電動」。

四叉貓更列舉台灣電動歷史打臉韓，1977年《雅達利2600》家用主機發行、1978年《太空侵略者》街機遊戲發行、1980年《Game & Watch》攜帶型遊戲機及《小精靈》街機遊戲發行，一直到1983年才發行《FAMICOM》家用主機，就是俗稱的「任天堂紅白機」。

四叉貓強調，其實更早之前庶民是摸不到電玩的，不是有錢買不到就是不普及！貼文曝光後，許多網友都認為韓又說謊，紛紛表示「原來是時空旅人」、「講那麼多比賽當天你也沒去，拜託用白紙黑字寫下來」、「韓總是用心智年齡來算的」、「都征服宇宙了，穿越時空自然不在話下」。

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