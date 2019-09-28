台商後援會成立 韓國瑜批小英：執政不行就請下台

2019-09-28 15:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜全球海外台商後援會，今在國民黨高市黨部正式成立；韓國瑜指出，2020是中華民國生死保衛戰，若讓民進黨蔡英文在執政4年，大概只有老天爺知道、台灣會變什麼樣？執政這麼差、就請下台，好好當反對黨。

韓國瑜說，反正民進黨就像妖怪，今天手斷了明天就長手，把腿砍了後天就長腿，腦袋掉了兩天就會長出來，他會很快強大，一樣能做很強壯的反對黨，執政不行就請下台。

韓國瑜全球海外台商後援會今成立，超過百位海外台商齊聚國民黨高市黨部，現場人手一支小國旗，頻頻高喊韓國瑜凍蒜。

黨部說明，全球挺韓的台商來自巴拉圭、南非、美國、哥斯大黎加、瑞典等世界各地，主要響應韓國瑜所發出的穿雲箭，韓國瑜致詞時也感性表示，台商就像一個種子飛到世界各地的土地，扎根後慢慢成長茁壯，不管人在哪裡，總是心繫台灣、心繫中華民國，引來台商熱烈歡呼。

韓國瑜進一步指出，廣大台商朋友常在國際間移動，大家都非常憂心，2020年中華民國會不保，我們給了民進黨很多機會，但這3年半換來太多太多失望，相信大家心中都有堅定的信念，希望中華民國越來越堅強、越來越壯大。

後援會成立大會上，國民黨立委參選人也一字排開，包括黃昭順、黃韻涵、黃柏霖、陳美雅、李雅靜、陳麗娜、徐慶煌、王齡嬌，受到在場台商熱烈支持；韓國瑜以一隻小鳥需要兩個翅膀才能飛，強調總統、立委選舉都重要，希望台商一樣支持國民黨優秀立委候選人。

最後，韓國瑜分別授旗給各大洲後援會代表，全場還高聲合唱中華民國頌、愛拚才會贏，為韓國瑜加油打氣，場面熱絡。

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