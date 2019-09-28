赴中交流校長無法處理中港生衝突？ 陸委會：暴力霸凌「零容忍」

2019-09-28 09:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕在香港「反送中」運動之際，近來校園也發生中生攻擊港生事件，不過，10餘名大學校長、副校長仍接受對岸台辦單位邀請與「落地接待」，出席兩岸大學校長論壇，遭質疑在處理中港生衝突時無法維護中立。對此，陸委會表示，由於中國大陸台辦或統戰部門主導的赴陸交流活動，多具濃厚的政治目的，政府因此要特別提醒我方教育人員，對於陸方邀請參加交流活動，應注意背後之政治意圖。

陸委會表示，有關港生遭陸生攻擊事件，政府立場是全力保障學生表達意見的自由與權利，對於言語與肢體的暴力霸凌行為「零容忍」，若再有類似事件，政府絕不寬貸，將依法嚴辦。

陸委會強調，政府支持兩岸進行正常健康有序交流，惟中共在今年初提出「習五條」後，加大對我校園教師、青年學生的統戰工作，近來中共又持續以「金錢外交」等惡意手段侵奪我邦交國，已嚴重破壞台海和平現狀與互動基礎。

陸委會說，由於中國大陸台辦或統戰部門主導的赴陸交流活動，多具濃厚的政治目的，政府因此要特別提醒我方教育人員，對於陸方邀請參加交流活動，應注意背後之政治意圖，並應考量國家整體利益與社會觀感，避免呼應陸方對台統戰作為，落入中共統戰圈套。

陸委會指出，教育部已於今年5月間，再次提醒各級學校應注意陸方相關交流活動內容，並要求學校應遵循現行兩岸法規及政策，強化自我監督，確保兩岸正常有序之交流，本會亦將持續與教育部等相關部會共同關注陸方推動對台教育人員及青年學生的相關政治操作。

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