小朋友好開心！小英中市競選總部設有兒童遊樂區

2019-09-28 08:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕蔡英文台中市競選總部愈佈置愈溫韾，團隊不但把整個競總佈置相當親民，還相當創新撥出總部一處空地，作為兒童遊樂場，有兒童座椅、玩具車，競總表示，要讓有小孩的支持者在等小英到場之時，可在遊樂區陪小朋友玩，更要彰顯小英重視育兒政策。

小英在全台灣各地都設有競選總部，但台中市競選總部則是創意連連，在整個團隊努力下，讓競總一點超脫競選總部的框架，反而是如同充滿溫韾感的咖啡館及親子館。

日前小英競選總部已在內部掛上了包括小英及８位立委參選人，最近，競選總部更在外觀的左右兩側，一側立上了小英大型照片，另一則是８名立委參選人蔡其昌、陳柏惟、洪慈庸、張廖萬堅、莊競程、黃國書、何欣純及翁美春的照片。

而且即使照片稍為被樹遮住了，競總也未將樹移開，讓照片很自然在展現。

競總表示，不但要讓小英連任，也要讓台中市８席全上、要讓國會過半、如此小英好做事、台灣向前行。

最吸睛的，便是競總在一樓挪出一塊空間，規劃成做為兒童遊樂場，目前雖還在佈置中，但已可出跟競總其他區塊不同，桌椅都是圓角的，沒有尖銳的角，讓支持者把小朋友擺在區內遊玩能很安心，而且還有一輛玩具車，有搖控器，可讓家長搖控行走，是總部的工作人員捐出。

競總表示，小英相當重視育兒政策，而支持小英的很多是年輕夫妻，老一輩支持者阿公阿嬤也可能要照顧孫子，若小英來中市競總，支持者就可在等待小英到場之前，陪著小朋友在遊樂區玩。

有支持者看到兒童遊樂區，覺得這個設計超窩心的。

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