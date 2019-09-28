對我的表演產生性慾？呱吉批韓市政、法規都不懂

2019-09-28 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕邱威傑（呱吉）上館長的直播節目，針對近來與高雄市長韓國瑜之間因為大港開唱衍生的風波做出說明。他對於韓要告他公然猥褻感到疑惑，「所以韓國瑜和他的支持者是覺得，你們看到我的表演產生了性慾嗎？」

呱吉在館長的直播節目中談起大港開唱，他說大港找他做一個像是高雄早年歌廳秀感覺的表演，他當時心想，會去參加音樂季都是年輕人，對於韓國瑜當選覺得很難接受，所以他就做了一個類似集體治療室的東西，讓大家發洩一下。

呱吉坦言，過程中有一些話比較刺激一點點，可是他認為已盡量控制在合理範圍，呱吉強調，可以批評演出很爛，但不應該審查演出內容，因為那是創作上的自由，受到某種程度上的保障，而韓國瑜和韓粉不是很了解這件事情。

呱吉表示，韓國瑜說要請政風處調查，但政風處是處理公務員貪汙和犯罪，後來又說要告他公然猥褻，呱吉分析，公然猥褻是刑法234條，重要的成立條件是性交以外能夠使人感到興奮和性慾，呱吉疑惑「所以韓國瑜和他的支持者是覺得，你們看到我的表演產生了性慾嗎？那我真的不知道該怎麼說才好」。他也感嘆，這是高雄現在很可怕的地方，高雄人很努力過生活，但韓對市政不了解，對法規也不清楚。

呱吉提到，韓國瑜說除了他，滅火器也是個低俗的團體，這讓他疑惑韓國瑜「到底對台灣藝術文化抱持什麼樣的態度」、「由他的嘴巴評判別人的演出內容不是藝術，不管是我的還是滅火器的，我心裡都會想說憑什麼，你到底覺得你懂什麼，你是一個平常有聽音樂的人嗎？」

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