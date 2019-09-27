受訪談郭退選被錯誤解讀 蔡壁如：對郭董很抱歉

2019-09-27 12:50

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘日前宣布不參加2020總統大選，有媒體報導，台北市長柯文哲的親信蔡壁如9日就已經接獲郭台銘不參選的消息並回報柯文哲。蔡壁如今與郭辦發言人蔡沁瑜出面說明，2人都是16日才知道郭台銘決定不參選。對於媒體報導她9日就知道郭台銘不參選，蔡璧如說，「那是我個人的感受，我要跟郭董說聲抱歉，這不是我的本意」。

蔡壁如澄清，「在專訪中我被問到說，『9月9日郭董就決定不選，9月16日才通知柯市長，有受騙感覺？』我當時要表達的是，幕僚就情勢判斷，在16日之前這一禮拜已有感覺到，我就講了一個日期（9日），所以被下標成郭退選是鬧劇、演一場政治大秀」。

蔡壁如說，「雖然我感受到（郭不選）氛圍，但我和柯市長，最後仍希望郭董勇敢出來給台灣第三條路，這是我們一直不說的原因」。

蔡壁如說，「直到9月16日早上我到郭辦開晨會，郭董說想跟我想私下見面，他說，經過中秋假期考慮，決定不參選，但他希望第一時間跟柯市長講，他也對市長感到抱歉，所以2人在柯市長在既定市政行程空檔見面，柯對這個決定的反應是，『沒關係我們都了解』，柯也提醒要跟王院長先報告，媒體寫成說最後一刻跟柯陣營講有受騙的感覺，她要澄清沒有」。

蔡壁如強調，「寫成9月9日我就知道郭董不參選，我要跟郭董說抱歉，這不是我的本意，是幕僚感受」。

蔡沁瑜說，「其實幕僚感受很多，我們都不敢講100％，我們很多時候只是相關工作做好，等老闆決定，被外界寫成配合演出政治大戲，不符我們的情況，郭是政治素人，若真的是一場政治大戲，就不會是這樣的結果（不選總統）」。

蔡沁瑜說，郭董已經退選，希望外界不要傳一些時間點，或說郭先生說了很大的謊言，還保守了這個（不選的決定）秘密8天，「這對政治素人來說，是完全不可能的事」。

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