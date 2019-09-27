駁取親民黨門票說 黃健庭：郭董現在毫無參選總統的念頭

2019-09-27 11:36

〔記者陳柔蓁／台北報導〕針對媒體報導「郭台銘下週找親民黨談總統門票，副手黃健庭爆牽線」一事，前台東縣長黃健庭今日出面澄清，「此報導完全不是事實，郭董現在毫無參選總統的念頭，所以他無任何接觸親民黨的理由」。

鴻海創辦人郭台銘已經退出2020總統大選，被爆出郭原先屬意的副手人選黃健庭，居間牽線郭台銘和親民黨，談總統提名一事，黃健庭說，「此報導完全不是事實，我從沒有親自或透過任何人去接觸親民黨，我要嚴正駁斥這個報導，對這種報導可以捕風捉影到這個程度表示遺憾」。

黃健庭說，「現在外界猜測誰找親民黨取得這張門票，我跟各位保證，不會是郭台銘這組（人馬），因郭董現在毫無參選總統的念頭，所以他無任何接觸親民黨的理由，更不要說他跟宋楚瑜主席之間，本來就有可以聯繫的管道，要接洽也不會由我再透過第三者，這麼簡單的道理，這報導不值得我們去看」。

媒體提問，會有這樣的報導，是因為黃健庭有接觸員林大老牽線？黃健庭說，「這樣的說法完全不是事實，郭董不參選總統已是事實，我也回到自己自在的生活，我馬上搭高鐵到新竹演講，就是沒有再參與總統選舉」。

媒體提問，親民黨會轉向協助提名前立法院長王金平、台北市長柯文哲選總統嗎？黃健庭說，「我不知道，但我保證不是郭先生這邊，誰這樣放話？我不知道、也好奇」。

黃健庭說，「我不再涉入政治，郭董這邊後續要做學校、智庫，培養優秀年輕人，我覺得有意義，會評估參與」。

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