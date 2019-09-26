自曝遷籍桃園八德 蔡沁瑜：郭董盼「郭家軍」擦亮招牌

2019-09-26 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕2020年大選持續升溫，作為郭辦發言人、永齡基金會副執行長的蔡沁瑜，今（26）日到桃園八德參加一場公益活動時，證實已將戶籍遷至該區，並坦言，「郭台銘希望在國會立委選舉做全力衝刺，盼『郭家軍』能擦亮招牌」。

綜合媒體報導，郭台銘雖已表態不參與連署競選2020總統，近日卻頻傳郭董布局派郭家軍參選2020立委的消息，身為郭核心幕僚的蔡沁瑜今天出席桃園市八德區的公益活動，被地方人士解讀「試水溫」，她也證實自己已經將戶籍遷至桃園八德，她指出，「郭台銘雖然不參與選舉，但會在國會這一塊努力」。

被問及是否會投入桃園市第六選區（八德、大溪、復興、中壢等12里）立委選舉，蔡沁瑜表示，就她自己來說，是整體戰略的考量，做決定（選立委）還沒有這麼快，這次就是來關心；她也坦言，郭台銘希望在國會立委選舉這一塊可以全力衝刺，「他希望郭家軍可以擦亮這塊招牌」，期待能有更好的努力和表現，但在整體戰略考量上，她個人要做決定還沒有這麼快，還需要一點時間。

此外，對於「郭家軍」蔡沁瑜可能競選桃園立委，國民黨立委陳學聖說，自己與蔡家是舊識，以一個朋友的立場看這件事，他建議蔡沁瑜不要急著做決定，「先到地方來聞聞空氣再說」；無黨籍立委趙正宇也指出，他認為，「到不熟悉的地方選舉，應該會讓空降的人備感辛苦，尤其第六選區真的幅員遼闊」。

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