郭台銘布局立委選舉？蔡沁瑜：目標不是打敗韓家軍

2019-09-18 12:34

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘退出2020總統大選，但仍希望將初選提出的0～6歲國家養，百億身障基金等構想化為政策實現，因此需要國會力量，對立委的規劃與選戰策略，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（18）日表示，「目標不是挑戰或打敗韓家軍，也不會是刺客，沒那麼血腥。」

郭陣營核心幕僚蔡沁瑜將戶籍遷到桃園八德，永齡基金會顧問郭昕宜落戶台中北區，媒體推測此舉為郭台銘為立委選舉布局，蔡沁瑜表示，「我們不排除任何可能，也思考任何可能。既然出馬以贏為目標，郭先生希望推動初選提出的政策，因希望從體制外的力量往體制內推動，我們希望讓政府知道，這些是需要做的，也希望國會支持，我們希望與理念一致的人一起來合作，包含台灣民眾黨，也包含王金平院長提出的大聯盟。」

媒體詢問蔡沁瑜本人的意願，她說，「我還在思考，牽動蠻大的，因我有家庭、有三個寶貝，但是要投入參選，要全心全意」。

立委布局要分區或不分區？獨立還是入黨？用王金平的大聯盟？媒體詢問郭陣營的策略如何？蔡沁瑜說，「整體來看還要做細部規劃，票區分配要以勝選為考量，這當中與其他政黨合作，任何可能性都不排除。」

蔡沁瑜說，「我們最近都在研議，思考當地選區個人特質贏的機率，統整規劃」。

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