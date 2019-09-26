國台辦嗆民進黨「玩火自焚」林飛帆：將持續支持香港

2019-09-26 11:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台港公民團體9月29日共同發起「撐港反極權」台港大遊行，中國國台辦昨日警告民進黨及台獨份子是在「玩火自焚」，民進黨副秘書長林飛帆今日痛批，民進黨從未介入香港反送中運動，將繼續聲援支持香港。

「撐港反極權」台港大遊行發起人之一、經民連召集人賴中強今日拜會民進黨，林飛帆會後表示，剛剛黨主席卓榮泰與民間團體碰面，呼籲全國民眾一起撐香港挺台灣，很遺憾看到國台辦發言繼續指責台灣，把民進黨當成介入香港的幕後黑手，已多次強調民進黨沒有介入或干預香港，會持續支持香港民主。

林飛帆指出，台灣過去經歷過這種人權迫害的歷史，期待現在台灣享有民主、人權，可以成為幫助世界上其他地方示範或民主經驗的參考，所以要強烈表達對中國北京國台辦說法的「強烈抗議」。

林飛帆提及，卓榮泰主席將帶隊參加929大遊行，黨部正、副主管都會去參加，雙北市立委候選人及黨公職也發函邀請共同出席這場遊行其它縣市台南、台中有類似活動，也會鼓勵黨公職人員就近參加活動。

林飛帆強調，最近這幾天看見校園發生「連儂牆」被部分中國學生破壞，要呼籲台灣是民主國家，我們有言論自由，有對言論自由的堅持，大家應該互相尊重。要再一次正告中國北京政府，希望不要施壓在台中國學生，用某種壓力逼迫學生做這樣的事情。

林飛帆說明，過去有相當多香港學生多少都會感到中國壓力，每個學生回中國都要去保防單位喝茶，這次中國學生的行為或許有些出於志願或者非志願，台灣允許各種形式表達的自由，如果這些中國學生不是志願，請中國政府不要壓迫學術自由和校園自由。

林飛帆表示，台灣是自由、民主國家，中國不應該要求中國學生做這種事。另外，有政黨在黨綱放入九二共識或一個中國，九二共識已很清楚被習近平定義為一個中國，希望有更多政黨有具體表態反對一中兩制。

林飛帆說，民進黨非常明確拒絕一國兩制，這次更放入決議文草案，接下來將於全代會通過，這是形同黨綱一樣，要做為民進黨的立場。

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