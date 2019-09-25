韓國瑜否認挖石油 陳柏惟彙整「3特質」憤怒狂轟

2019-09-25 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜23日被高雄市議員高閔琳問到「挖石油的預算編在哪裡」？竟反問「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚」，事後韓陣營又表示「若韓國瑜當選總統，可以努力規劃探勘石油計畫」，對此台灣基進發言人陳柏惟相當不滿，列出韓國瑜3個人格特質憤怒狂轟。

陳柏惟在臉書上提到過去韓國瑜曾多次強調「太平島挖油」政見，沒想到近日卻先不認帳，表示「誰說要挖了？」、「我有白紙黑字寫出來？」，然後才過一天韓陣營又改口「送韓進總統府挖石油」，陳柏惟大嘆韓國瑜「讓人完全錯亂」。

陳柏惟強調自己早就解釋過太平島挖不到石油，並分析出韓國瑜的3個人格特質「流氓的唬爛抵賴心態」、「草包的無知水準」、「親中無國際觀立場」；陳柏惟怒轟，韓國瑜「靠一張嘴加上超厚臉皮」先騙再說、對開挖南海石油的事實與經濟效益一無所知，不只如此，還忽略太平島周圍多國的島礁主權問題、南海自由航行問題等紛爭。

陳柏惟臉書全文

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