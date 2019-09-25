員工訂購私菸在民宅被查獲 華航：有1條不小心被職員誤抽

2019-09-25 16:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕總統專機走私菸案連環爆，立委黃國昌今天在交通委員會爆料，華航管理師黃湘媚預購的菸品，昨天在桃園一處民宅及華航空品處被發現，直接打臉華航在倉庫的說法。華航表示，有關公司同仁所購33條菸品部分，25條係由華膳人員託購，當時就交給華膳人員，剩餘數量8條其中1條為空品處職員於不知情情況下誤抽，所剩7條菸品及化妝品已於9月24日由財政部台北關扣押。

華航表示，董事長謝世謙週一在財委會報告，華航已扣留同仁網購已提領的菸品及化妝品一批，當時存放在華航空品處庫房，並非尚未提領仍然置放在華膳的保稅倉庫。

黃國昌週一在財委會追問，網購的9274條菸，扣除吳宗憲訂購的9200條菸，74條菸中有33條為華航管理師黃湘媚所買，並問華航這33條菸的去向，以及剩下41條的買主是誰。

當時董座謝世謙稱33條菸在倉庫內。但黃國昌今天在交通委員會質詢時說，昨天他到華膳倉庫時發現菸品早就不在倉庫內，華膳員工表示早就被運走了，結果事後在桃園一處民宅及華航空品處被發現，甚至還被抽了9條。

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