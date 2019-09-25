免稅菸品走華航私人通道 黃國昌批「這不是走私什麼才是」

2019-09-25 16:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌持續追查華航私菸案，除今天上午在交委會踢爆目前走私的菸品儲存位置外，黃國昌下午再召開記者會，質疑華航員工開公務車、私自到華膳空廚倉庫提領免稅菸品，自華航私人出口運送菸品；黃痛批，「這不是走私，什麼才是走私？」要求交通部長林佳龍應嚴查到底，華航董事長、華膳經理「不用下台嗎？」

對此，財政部關務署副署長彭英偉說，此事他們到昨天才知道，依規定，華航員工不能到保稅倉庫提領相關免稅品，即便提領免稅品，也未跟海關通報，且運送通道並非合法通路，未來將相關資料蒐集後，會轉交主責機關參考。

黃國昌今在記者會上出示他親自到華航空廚倉庫查案的照片，黃國昌說，他到現場時覺得非常吃驚，自主管理的門口只有華航的保全，「所謂的自主管理，根本是鬆散管理」；黃國昌批，他在現場盯了2天，發現管制相當鬆散，難怪華航員工能開公務車，把私菸免稅品從這裡運走。

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