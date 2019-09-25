國安私菸案》北檢再傳「特勤郭雪芙」預計下午開庭

2019-09-25 11:16

〔記者黃捷／台北報導〕台北地檢署偵辦私菸案，起訴國安少校吳宗憲、張恒嘉等13人後，上週展開第二波偵查行動，將28名訂菸者改列「稅捐稽徵法」被告，繼前天傳喚永和警衛室少將林國欽等24人後，今再傳「特勤郭雪芙」張嘉玲等餘下4人，預計下午2點半開庭。

檢方上月23日首波起訴，鎖定今年7月的「自由民主永續之旅」專案，指華航近年因歷經兩次罷工，營收深受影響，但空品處每年仍有6億元免稅品銷售目標，華航副總邱彰信、空品處代理組長黃川禎、協理于堯組成3人決策小組遂開出「訂菸無上限」，讓吳宗憲、張恒嘉全力「揪菸」。

檢方調查認定買菸流程分為兩階段，一是吳宗憲行前預訂的9200條菸，因量大上不了機，先運至華膳保稅倉庫存放，待專機返國後採機邊交貨；另一部分則是機上加購，華航將809條菸品裝載上機，由空少白梓佑負責推銷，總共售出10009條菸。

首波起訴名單為國安特勤人員吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維、李君偉、黃柏維及林志建7人，華航方面則有邱彰信、于堯、黃川禎以及空品處職員陳穎彥4人。

而第二波偵查行動則是鎖定28名訂菸大戶，於本週一傳喚購買100條的林國欽及其餘24人，今再傳幫男友代買100條菸的張嘉玲及餘下4人，至於買40條菸的少將陳逸夫等其他訂菸者，因購買數量較少，將列為第三波偵查對象。

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