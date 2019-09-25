黃國昌爆料：華航失蹤走私菸品在民宅發現

2019-09-25 13:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕立委黃國昌今天在交通委員會質詢時爆料，華航2位員工購買的走私菸品到底在哪裡，華航董事長謝世謙週一在財政委員會指稱還在華航倉庫內，結果昨天，這些非法私運的菸品與免稅品，在華航空品處與一處桃園民宅，被搜出來了，同時還被抽調9條，痛批離譜至極。

黃國昌說，從7月開始，他就一直在追問國安局與華航聯手走私的醜聞，並問「華航兩位員工買的私菸與免稅品，到底去哪裏？」當時，華航高層還回他「我很困惑他講的是什麼？」

黃國昌週一財在政委員會質詢，追問私菸案從網路預購的菸品有9274條，其中吳宗憲購買9200條，其他74條不知去向。他指出，這74條菸之中，黃湘媚訂了33條、另外41條是誰預購？是否有違法？

黃國昌表示，當時謝世謙表示在華航免稅倉庫中，他完全無法相信，當天下午就與同關務署同仁，前往華膳倉庫，根本沒有東西。華膳同仁表示「7/22當天早上，就已經被另一位華航員工，開車載走」；痛批謝世謙滿口謊言。

黃國昌痛罵，昨天這些非法私運的菸品與免稅品，在華航空品處與一處桃園民宅，被搜出來了，這些原本應該被扣押、沒入的私菸，完全沒有被扣，在華航非法運送與掩護下，離開免稅區；同時，也已經被抽掉9條了，簡直離譜至極！

交通部長林佳龍表示，稍早掌握到33條菸已不在倉庫，也有掌握到有8條菸在空品處。黃國昌質疑，華航非法運入私菸，是否有跟關務署說過？彭英偉回應未接獲告知，黃國昌追問「關務署從來不知道？」彭英偉回答「是」，黃國昌問關務署「這是不是走私？」關務署回應「是」。

彭英偉表示，走私貨品、菸品是從華膳空廚員工的民宅搜出，黃國昌質詢謝世謙是否知情，謝世謙表示，我不曉得。

對於是否知道私菸在員工家？華膳總經理安隆祺則說，「先前不知道，昨天去查了才知道。」黃國昌痛批華航、華膳從頭到尾撒謊包庇。

對於本來在華膳倉庫，卻被載到華航空品處、民宅的私菸，是怎麼運出去的？彭英偉表示，應該是從管制區，從華航修復場管制區後門出去的。至於後門由誰管？彭英偉表示「自主管理」。

黃國昌接著問林佳龍是否還要保謝世謙董事長之位？林佳龍回應，「若他有包庇...」黃國昌打斷林佳龍發言批「這還不是包庇？」

林佳龍表示，謝世謙剛說不了解過程。黃國昌質疑，「所以這政府給華航董事長的標準是，只要個人沒涉案就沒責任？在國會說謊、包庇，都沒責任？」

林佳龍表示，沒說謝沒責任，若監督不周，就要負起責任。

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