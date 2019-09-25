藍委要華航2週提新懲處名單 與綠委針對「集體」吵翻

2019-09-25 11:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通委員會今質詢總統專機走私菸案，立委童惠珍、陳雪生、顏寬恆等多名藍委提案指私菸醜聞事發至今，交通部輕縱華航，要求華航兩週內重新提出懲處名單，但立委葉宜津針對提案多處文字表達不滿，要求撤案。

交通委員會今安排交通部、華航等單位針對「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」進行專題報告，並備質詢。

立委童惠珍等人提案指出，今年7月國安局人員與華航趁蔡英文總統出訪友邦之際集體走私10009條私菸，市值約新台幣1000多萬元，然此一國際醜聞爆發至今，總統府及華航相關懲處僅是高舉輕放，相較於國安局長彭勝竹下台負責，華航董事長謝世謙卻將責任全部推給基層，董座地位至今仍舊穩如泰山；交通部身為華航主管機關，部長林佳龍曾說究責無上限、絕不護短，但私菸醜聞事發至今卻輕縱華航，懲處層級僅止於邱彰信、羅雅美兩名副總，已明顯失職，交通部長林佳龍除應負起督導不周之責之外，並要求華航李週重新提出究責懲處名單。

立委葉宜津強烈反彈，指出提案有多處文字不當，包括集體、高舉輕放、推給基層、輕縱華航、明顯失職、重新提出究責懲處名單等字眼都過於偏頗，立委鄭寶清也表達支持。

葉宜津表示，私菸案爆發至今華航已懲處2名副總，怎麼能夠說是將責任都推給基層，怎麼能說高舉輕放、輕縱華航，而且若沒有提出新事證，要怎麼重新提出新的懲處名單。

葉宜津與立委顏寬恆兩人甚至一度針對「集體」的定義吵翻天，葉宜津認為這只是部分人所為，怎能說是集體，立委蕭美琴也說，這只是部分華航和國安局人員的作為，集體會讓外界誤以為是所有人的行為，有失公允。顏寬恆則表示，3人以上就是集體。

立委陳雪生則表示可以討論如何修改文字，但葉宜津仍不答應，表示多處文字都有問題，應直接撤案，後又說若無法達成共識可以直接表決。

最後雙方決定進入表決，贊成3票、反對6票，召委童惠珍宣布該案未通過。

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