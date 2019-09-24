呂秀蓮批蔡英文：讓民進黨成為第二個國民黨

2019-09-24 23:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前總統呂秀蓮今天到台中與支持者對話，她表示，總統蔡英文把論文拿出來接受大家檢驗總是好的，但更早一點更好，她更批蔡英文領導下的民進黨是第二個國民黨，讓立法院成為行政院的橡皮圖章，如同過去的國民黨。

此外，呂秀蓮更表示，兩年前通過的政黨法迫使政黨必須四年內參與選舉，讓各政黨不得不提名，各政黨現在都推出俊男美女，讓選舉像選美，她也臆測明年一月的立法院一定一塌糊塗。

呂秀蓮今天中午到台中市東區新庄仔福德祠參台中幹部便當懇談會，前國防部長蔡明憲、前台中市議員陳福文與許多支持者到場。

呂秀蓮在受訪前表示，蔡英文把論文拿出來接受大家瞭解總是好的，但更早一點更好，但是不是如此就解決問題她不清楚，她指出，據說，幾位專家說是paper的原稿，不是正式通過博士學位的論文，蔡英文貴為總統，能提供在國家圖書館供大家檢驗是好事一樁，但危機應處理更快。

至於前總統陳水扁說她參選要拉下蔡英文，她表示，可以體諒阿扁失去自由渴望自由，但她沒有時間了解阿扁每天講什麼話，對他談話不再回應。

呂秀蓮今天向支持者說明為何參選，她表示，去年通過的政黨法，登記政黨四年來要有選舉，否則要取消，是棍棒，政黨票達三％，補助每一年每一票５０元，是紅蘿蔔，明年一月立法院一定一塌糊塗。

呂秀蓮表示，有很多政黨要她出來選，有二十多個政黨支持她，希望她能帶動選舉。

呂秀蓮表示，讓她決定參選是最近看了報紙，讓她想到當年宋楚瑜本來民調很高，卻卻落馬，她擔心綠營會有此狀況，因此出來參選，否則萬一蔡英文民調下滑崩盤，就讓藍營獲利，她是出來當犧牲打。

呂秀蓮並批評小英的作為，指除了博士論文危機處理不夠快、私菸案等，都未說清楚，而過去小英在處理黨內初選黨員投票案、陳水扁黨內提出的特赦案，讓她覺得蔡英文執政下的民進黨是第二個國民黨。

呂秀蓮表示，她要透過此次選舉，讓大家知道台灣的未來靠大家努力，藍綠一定要對話、族群一定要融合，她當選後會召開國是會議，因為藍綠不對談太久，讓國力嚴重耗損。

呂秀蓮表示，希望選舉過程相互尊重，這次她選舉主題為和平中立喜樂島，就是歡喜快樂島嶼，要讓台灣成為「4.0」，要讓國家安全、社會安定、人民安心。

她相信連署會通過，她走在街上有民眾跟她揮手要連署，她現在隨時要帶連署書，若連署過表示她有資格參選，下一步更能領導台灣，而且讓台灣成為和平中立國家，申請加入聯合國。

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