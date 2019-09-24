最新民調搶下10％ 呂秀蓮：目標40萬連署

2019-09-24 18:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前副總統呂秀蓮日前投震憾彈宣佈將代表喜樂島聯盟出征總統大選，台灣民意基金會今日公布最新民調，宣佈參選才一周的呂秀蓮即搶下10%的支持度，呂秀蓮面對民調結果說，「這樣還可以」；她說，還有報紙做的民調說她只有0.3％，「不大可能」；她說，她已經退休一陣子了，年輕朋友比較不熟悉，她會「很快很快讓大家很喜歡我」，目標達到40萬份連署書。

呂秀蓮今日南下台中，除參與周大觀全球熱愛生命獎章頒獎典禮外，她說，就是在佈署連署點的事宜。

呂秀蓮說，她會用潛水艇做戰，很多人會幫忙連署，包括宗教界、長期知道她的為人與期待和平中立的人都在幫忙進行；她提及綠營朋友比較尷尬，不敢去麻煩他們，但她連署絕對會過關，大家放放心，她的目標會達到40萬份連署書。

對於近來有藍營的對手也宣稱要幫她連署，是否擔心被刻意操作，呂秀蓮直言，連署制度是法律制定，只是證明她有沒有資格參選；她藉此機會這次競選要讓大家知道，如果她當選，會努力讓台灣變和平、中立的喜樂島。

外傳有人批評她宣佈參選目的在拉下蔡英文，呂秀蓮不以為然指出，「怎麼那麼沒信心」，反問，難道民進黨執政只是為了民進黨嗎？全民2千3百60萬人就是她沒有看大格局，「她只是在當黨主席嘛」；呂秀蓮說，現在的我們就像鐵達尼，看起來很豪華，但鐵達尼為什麼沉沒，就是船長跟船員完全沒辦法因應危機，台灣不要再做鐵達尼，要做豪華且安全第一的郵輪。

呂秀蓮強調，她會參選主要是因為有太多的政黨拜託她做他們的母雞，加上她本來就覺得可以再台灣做點事；她說，這幾年藍綠對立、統獨對立，這是很大、很大的不幸，她會盡最大的心力讓國家安全、社會安定、人民安心，這是任何總統、副總統的人的天職。

呂秀蓮還說，大家要從政黨的綁架脫離出來，過去屬於哪一黨，黨提什麼人雖不滿意卻要含淚去投票，但現在小黨林立，她有20幾個政黨支持，那誰代表多數，她說為政黨要重新洗牌，大家不要再被政黨綁架，總統大選要重新思考國家的前途，要選人不選黨。

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