藍營今年國慶大會活動 確定不安排新黨致詞

2019-09-24 15:23

〔記者施曉光／台北報導〕國慶日將屆，國民黨與藍營社團「松濤社－我愛國旗委員會」今年將循例舉辦「108年愛國旗愛國家國慶大會」，上午召開協調會議後確定今年不安排新黨主席郁慕明上台致詞，黨內人士證實，主要考量就是因為新黨這次大選高舉「一國兩制台灣方案」，希望單純化，不要被作文章，但主辦單位仍歡迎新黨的朋友來為中華民國慶生。

以往「雙十節」國慶日都是泛藍陣營團結同場造勢的大日子，去年九合一選舉前的國慶活動上，郁慕明高喊國、新「兩黨一家人」，國民黨主席吳敦義回應「溫暖在心頭」，但今年因為新黨8月黨慶大會發表「一國兩制台灣方案」，加上郁慕明公開質疑國民黨主席吳敦義兩岸政策路線，還嗆聲要國民黨把黨名讓給新黨，造成國、新關係出現變化。

黨內人士指出，「松濤社－我愛國旗委員會」也不贊成「一國兩制台灣方案」，主張中華民國是民主自由的中國，大家在討論時也擔心，如果安排新黨上台致詞會冒出「一國兩制台灣方案」，場面將相當尷尬，基於單純化，避免被作文章，會中確定不會像去年一樣安排郁慕明致詞。

黨內人士表示，當天活動流程規劃邀請國民黨總統參選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義以及國民黨幹部、黨員以及藍軍立委參選人出席，若韓不便到場，將以播放韓預錄的致詞影片方式處理，並請韓派分身出席大會造勢，吳敦義除了致詞，還會推薦藍軍立委參選人，營造藍軍團結氛圍。

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