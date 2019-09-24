韓國瑜喊「再打、再打」 事後說「很耗體力」的原因是...

2019-09-24 13:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天上午出席「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」記者會，首次體驗坐輪椅打網球。

韓國瑜打了3球、約20秒後，主持人喊「謝謝大家，我們直接移動...」，但話還說完，韓國瑜意猶未盡地說：「再打、再打！」

韓國瑜繼續打了約1分30秒，自己喊停說：「好了，謝謝！」事後他受訪說出打球後心得：「很耗體力！」

「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」將於本月26日至29日，在橋頭輪椅夢公園網球場開打，有13個國家、逾150名選手參加。

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