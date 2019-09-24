挖石油是否「寫」進選總統政見？韓陣營：高雄市長競選政見沒寫

2019-09-24 12:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜去年選舉期間提及在太平島開採石油議題，這兩天再度成為媒體討論話題，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天上午受訪時表示，開發石油係屬中央職權，目前在高雄市在中央有九席民進黨立委，行政院副院長陳其邁、總統府秘書長陳菊也都與高雄市有關，希望大家一起努力推動可能性，以幫助高雄市解決負債問題。

何庭歡指出，太平島隸屬於高雄市，如果中央政府有開發石油計畫，高雄市政府可以分一杯羹，解決龐大的負債。

對於媒體詢問，太平島挖石油議題是否會寫在未來的競選總統政策白皮書當中？何庭歡未正面回應，只強調韓國瑜在競選高雄市長時的政見上面並沒有寫到，明年如果韓國瑜順利當選總統，在中央執政，就可以努力規劃中油前往當地探勘石油計畫，並且要看投資客有沒有興趣，以及尊重周邊國家地區的意見。

對於最近民調顯示韓國瑜落後對手蔡英文總統十趴以上，何庭歡回應，韓陣營尊重每一份民調結果，但每份民調也都是「僅供參考」而已，會按照既定選戰步驟與策略，目標在明年下架民進黨政府。

對於外界認為「韓朱配」有助拉抬韓國瑜聲勢，何庭歡表示，朱立倫與韓國瑜互動熱絡，兩人共同目標就是團結打出一場好的選戰，捍衛中華民國，且雙方合作順暢，沒有任何問題，至於副手問題，由於牽動選戰布局以及當事人意願，一旦確定後就向外界公布。

至於外傳朱立倫三度拒絕擔任副手，何庭歡也未正面回應，僅重申韓、朱雙方溝通管道順暢，互動熱絡，有關副手問題要尊重當事人意願及選戰布局。

有關前立法院長王金平有意披橘袍參選總統，何庭歡說，包括王金平在內的志同道合朋友，大家都希望明年可以用選票讓民進黨下架，大家都有共同目標，韓陣營一直在努力進行整合。

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