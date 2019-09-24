大選民調：「三腳督」下 蔡領先韓20％以上

2019-09-24 11:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕明年總統大選距今剩4個多月，台灣民意基金會今日上午召開記者會，揭露最新一份民調結果。調查結果顯示，如總統蔡英文、高雄市長韓國瑜對決，53.6%民眾支持蔡、30.9%民眾支持韓；假如前副總統呂秀蓮通過連署，支持蔡、韓、呂比例約49.7%、27.9%、10.4%，可見無論「一打一」還是「三腳督」，蔡都領先韓20％以上。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文領先韓國瑜23％以上，是令人難以想像的領先幅度，也許是蔡英文能達到的最高程度。另一方面，如從性別、年齡、教育程度、省籍背景、地理區域等分析，韓國瑜多落後蔡，顯示鴻海集團創辦人郭台銘不投入選舉，還未能給韓國瑜帶來好處。

另一方面，由於呂秀蓮已到中選會登記為總統被連署人，如達到28萬餘份有效連署，即可登記投入明年總統大選。但該基金會調查民調顯示，假如蔡、韓、呂三人競逐，支持度約49.7%、27.9%、10.4%。

而該基金會也針對中華民國認同度進行調查，發現認為蔡韓呂三人中，有45.8%民眾認為韓國瑜最認同中華民國，遠高於蔡英文的33.6%，但游盈隆表示，雖中華民國保衛戰變成重要議題，也是韓國瑜、國民黨有意作為選戰主要訴求爭取支持，但顯見此尚未轉換為選票。

台灣民意基金會委託山水民意研究公司，在9月18日、19日二天，針對全國20歲以上年輕人，以全國住宅電話用戶作為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數二碼隨機抽樣，有效樣本為1080人，抽樣誤差在95%信心水準下，正負2.98%。

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