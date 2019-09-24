橘營2020總統門票誰屬？ 親民黨：再給宋楚瑜一點時間空間

2019-09-24 11:24

〔記者林良昇／台北報導〕親民黨手握明年總統大選「門票」，動向受到矚目，親民黨秘書長、立委李鴻鈞今表示，任何可能都會有，親民黨要在10月中以後才能做最後定論，請再給黨主席宋楚瑜一點時間空間，最後一定會給國人明確的答案。

李鴻鈞今在立院受訪時表示，從「郭柯王」會不會成立的過程中，都有人來跟親民黨來做一定程度的聯繫，鴻海創辦人郭台銘宣布不選，前立法院長王金平、台北市長柯文哲都有透過人想要跟宋楚瑜聊一聊，但到現在為止，宋還沒跟王或柯見過面。

李鴻鈞指出，王金平跟宋楚瑜是長期的老朋友，宋也是柯市府最高顧問，彼此間都有連絡方式，本來就長期維持一定的聯繫，親民黨大概預計10月中做決策內部會議，會討論關於跟誰合作，還是宋楚瑜親自上陣？要到10月中以後才能做最後定論，嚴肅、審慎做決定，請社會大眾再給宋一點時間、空間，最後會給國人明確的答案。

對於外傳親民黨曾對柯文哲組黨有意見，認為柯誠信比較受質疑，李鴻鈞則說，也不能這麼說，這就是柯文哲的個性，討厭他的人就說他嘴巴管不住，有什麼講什麼，喜歡他的人就說這是真誠的一面，見仁見智。柯在市政上，這幾年來還是常來請教宋楚瑜。

李鴻鈞指出，親民黨還是有主體性，畢竟親民黨也是從2000年走到現在將近18年的政黨，不是新生兒，要來談就是彼此互相尊重。

李鴻鈞也強調，任何可能都會有，外界說宋楚瑜已經選過4次，但已經不是幾次的問題，最重要是，國家經過長期政黨輪替後，「有沒有比較好？」才是重點，藍綠考慮的就是團結才能勝選，才能維持執政權，可是沒有看到說哪個人有能力治理國家，沒有討論到能力問題。

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