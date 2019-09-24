披橘袍參選總統？柯文哲：再說吧！

2019-09-24 10:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參與明年總統大選，各方關注「郭柯王」結盟是否畫下休止符，如今傳出因台北市長柯文哲組台灣民眾黨後，只顧「黨內事」，讓郭、王不爽。柯文哲今受訪否認此傳言，並稱有溝通都可以解決。

不過親民黨證實柯文哲陣營和王金平陣營都有來接觸，外界質疑柯文哲是否有意爭取親民黨支持，打算拿政黨推薦門票參選；對此，柯文哲今天則說「再說吧」。

柯文哲表示，王金平那邊自己不清楚，但我們應該有再約吧，他（指親民黨主席宋楚瑜）好像這陣子出國，等人家回來啊。

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