兩岸關係年度調查 軍事緊張創10年新高

2019-09-24 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體針對「兩岸關係」進行年度大調查，結果今（24）日公布，發現兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向中，認為關係穩定者則由去年的二成九增為三成二，但軍事部分則趨於緊張，達到6.9分，創下10年來調查分數新高。

《聯合報》規畫「兩岸關係年度大調查」至今邁入第10年，本次以兩岸民間互動現況較獲好評，調查以評分1至4分代表兩岸關係友善或互利，7至10分則代表兩岸關係緊張或競爭。其中社會方面的得分為5.4分，經貿方面為6.2分，軍事方面為6.9分，政治方面為7.0分，外交方面則是7.4分。

調查指出，兩岸民間互動現況方面，認為台灣與中國處於低迷狀態的人略增為四成九，認為雙方關係穩定者則由去年的二成九增為三成二。平均來說，兩岸官方互動關係得分7.0分，比馬政府時期的平均得分5.5分高，顯示民眾認為兩岸官方互動趨勢低迷。

至於兩岸經貿關係部分，認為是競爭狀態的由四成五降到三成七，覺得兩岸是競爭又互利的則從三成上升到三成七，是歷次調查新高；認為兩岸經貿是互利居多的，則是由一成六增加到一成九。平均來說，兩岸經貿關係得分6.2分，與去年相比是評價變動最多的。

至於兩岸軍事關係部分，認為關係在緊張狀態的民眾，由去年的四成六增加到五成，是歷次調查新高；三成二則是認為關係和緩，並有大約一成感覺關係友好。平均來說本次得分6.9分，比馬政府時期的6.0分高，顯示民眾認為蔡政府時期的軍事關係更為緊張。

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