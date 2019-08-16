館長首獻聲！神曲「Shape Of You」上架立刻被推爆

網路神人改編剪輯館長版《Shape Of You》，一上架就引來熱烈迴響。（擷取自「梅川伊芙」youtube頻道）

2019-08-16 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕英倫創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）2017年發行的神曲《Shape Of You》紅遍全球，有人把網紅「館長」陳之漢上直播說的話，改編剪成館長版的《Shape Of You》，一推出引起網友熱烈迴響，「笑到流淚肚子痛」、「洗腦神曲循環」。

「館長」陳之漢常常在直播上對時事發表看法，個性爽朗、說話大膽直接的特質引來大批粉絲追隨。有網友覺得「館長講的話很有道理」，於是把館長的直播影片，經過聲音處理和剪輯後，成為館長版的《Shape Of You》MV。陳之漢聽完之後，表示「2019最洗腦歌曲。我愛我的國家。感謝網友製作。」

MV擷取了陳之漢「我要（做）給台灣人看／不用去舔共／我要站著賺錢」、「我心目中有我國家／不要跟我講幹話」、「如果真的愛中國／為什麼不放棄國籍／他們愛的是人民幣」等語作為歌詞。

網友們聽完回應，「太神啦」、「超強，幾乎融合了；尤其是副歌的你OXX、你OXX」、「要頒發諾貝爾和平獎了」、「好愛副歌」、「單曲循環，明年直接不知道為什麼入圍金曲獎」、「五毛韓粉崩潰」。也有人補充，「推梅川伊芙，超優質頻道」、「這人超強，之前的《真珠美人瑜》超好笑，和國昌的千本櫻也很XX」、「有新片就是開吸（心）」。

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