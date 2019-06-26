台灣奉行「別讓中國不開心」可以嗎？ 軍事專家：愚不可及

2019-06-26 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭在冷戰期間對前蘇聯採取「事大策略」，凡事以低調、不挑釁、各種政策以不觸怒前蘇聯為最高原則。如果這樣的策略放入兩岸關係的脈絡下，也同樣適用於台灣嗎？軍事專家王臻明今日直言，「事大策略」以台灣所面臨的處境看來是「愚不可及」。

王臻明今日在臉書上表示，「芬蘭與前蘇聯的特殊關係，一直被很多藍營的人視為是模範，因為芬蘭在冷戰時期一直秉持著低調、不挑釁、各種政策以不觸怒前蘇聯為最高原則」。他反問，這樣的「事大策略」也適用於台灣嗎？

王臻明在部落格上以〈為什麼在台灣主張理性的中國政策看起來愚不可及！〉為題發文。王臻明表示，歷史上有許多小國與大國周旋的案例，在這些案例中，小國使用各種方法，尋求不被強權併吞的生存模式，就被稱為「事大策略」，像是芬蘭對前蘇聯所採取的策略。王臻明指出，這些方法不外乎是：「保持低調、不挑釁鄰近大國、妥協選擇鄰近大國可以接受的內外政策、加強溝通與民間交流，以避免雙方誤判。」

進一步探討前蘇聯和芬蘭關係，王臻明指出，雖然芬蘭也扼守著前蘇聯進出波羅的海的重要航道，但當波羅的海三小國被前蘇聯併吞後，前蘇聯就有航道可以進出波羅的海了。另外，透過芬蘭，前蘇聯也可以和西方國家保持接觸。以上的條件，使得芬蘭有了執行「事大策略」的空間。

王臻明表示，在台灣有學者和政治人物認為，台灣面對中國的武力威脅，應保持冷靜，不要言語挑釁、盡力與中國擴大交流，建立更頻繁的商業往來，這樣的「事大策略」才是理性的對中政策。

不過，王臻明指出，雖然「事大策略」在理論上是合理的思維，但是理論往往與現實有落差，如果不去考量中國與台灣之間的情況，「採用這樣的『理性中國政策』，其實會非常的危險。」

與芬蘭不同，王臻明指出，「台灣直接扼守第一島鏈的中樞位置，控制關鍵的台灣海峽航道，中國若不拿下台灣，則中國的遠洋海軍與半壁空域將永遠受制於台灣的威脅。」

王臻明表示：「對中國來說，台灣的戰略地位無可比彌，若能奪取台灣將擁有巨大的戰略利益，因此除非攻台的代價極高，一開戰可能會亡黨亡國，才能嚇阻中國，否則光是以事大政策給予中國小恩小惠，是滿足不了中國的，因為任何人都可以輕易看出奪取台灣的利益更大。」

「銀行被搶難道是因為銀行挑釁搶匪嗎？」王臻明表示，搶匪要的是錢，銀行被搶當然是因為銀行裡有錢，而不是因銀行挑釁搶匪，所以銀行才會被搶，無論銀行再如何低調，也無法阻止搶匪來搶錢。

「除非有一天銀行歇業，裡面沒有錢了，才有可能阻止搶匪，但問題在於台灣並無法主動拋棄台灣的獨特戰略地位。」王臻明表示，這就是在台灣主張「事大策略」的重要盲點。

就在中國想方設法對台進行統戰的此刻，王臻明表示，「無視目前的情勢，而繼續主張『理性中國政策』的人，不是過於天真，就是別有所圖。」王臻明批評，「很多主張『理性中國政策』的人，還以為他們的私心與機動隱藏的很好，沒有人能識破他們的圖謀，卻不知司馬昭之心路人皆知，這也是他們看起來格外愚不可及的原因。」

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