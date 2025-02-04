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    屏東內埔年貨大街抽獎爭議持續延燒 網抓包摸彩影片詭異一幕

    屏東內埔摸彩活動連兩年汽車頭獎兩次都是抽出一團紙，再度引發作弊質疑。（合成圖）

    屏東內埔摸彩活動連兩年汽車頭獎兩次都是抽出一團紙，再度引發作弊質疑。（合成圖）

    2025/02/04 13:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕屏東內埔鄉年貨大街抽獎活動，連兩年都是同一人中頭獎汽車引發爭議，內埔鄉長鍾慶鎮稱頭獎得主很幸運，同時強調現場摸彩都有公開錄影，歡迎查證，結果PTT網友根據影片發現，抽獎箱裡面幾萬張彩券幾乎都是平的或折的，但頭獎兩次都是抽出一團紙。

    屏東內埔鄉年貨大街抽獎連兩人同一人中頭獎引發爭議，連續抱走汽車首獎的「林小姐」是以前鄉公所退休員工的媳婦，機率根本微乎其微；鄉長鍾慶鎮指出，確實連續中獎機率比被雷打到還小，她真的很幸運，強調現場摸彩都有公開錄影，鄉公所歡迎鄉民可以去查證。

    結果網友根據摸彩的影片抓包，抽獎箱裡面幾萬張彩券幾乎都是平的或折的，結果這兩年頭獎都是抽出揉成一團的，質疑「到底是怎麼抽，才會兩次汽車大獎都是抽出揉成一團的紙。」

    底下網友紛紛表示：「一開始就拿在手裡」、「早就握手裡了」、「那麼小團還能被抽中，信的是傻子」、「藏在手裡假裝撈一撈，早就內定好了」、「捏成一團才方便藏在手裡啊！」

    屏東內埔摸彩活動，「林小姐」在今年（左）以及去年（右）連兩年中頭獎引發舞弊爭議。（合成圖）

    屏東內埔摸彩活動，「林小姐」在今年（左）以及去年（右）連兩年中頭獎引發舞弊爭議。（合成圖）

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