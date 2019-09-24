政見落空都推中央卡韓 名嘴：這3字成韓耍流氓口頭禪

2019-09-24 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年選前曾提到太平島開發石油，但昨日被議員詢問「挖石油的預算編在哪裡」時，韓卻稱「挖石油請問誰說的？有白紙黑字嗎？」引發外界議論，有媒體人在政論節目上就指出，韓國瑜除了總是把沒做到的事情推給「中央卡韓」，「誰說的」也變成他用來耍流氓嗆議員、嗆記者的口頭禪。

資深媒體人邱明玉在23日的民視政論節目《台灣最前線》指出，韓國瑜很常先開支票，在做不到的時候就總是搬出「中央卡韓」來回應，像是愛情摩天輪、蓋一個國際大機場、蓋一個經貿區、發展賽馬產業等政見無法實現，全部都推給「中央卡韓」，但邱認為韓欠行政院長蘇貞昌一個道歉，因為韓雖稱「中央卡韓」，但中央給高雄的補助款99億其實比往年還多，而韓雖曾說不舉債，卻又另外再借貸64億。邱明玉也諷刺，韓開了一堆芭樂票，然後再將做不到的原因都推給「中央卡韓」，這樣韓就能順理成章的說，他下一步要進軍總統府，這樣中央就不會再卡韓了。

邱明玉也指出，當初韓與陳其邁在競選高雄市長期間，於市長辯論時，韓稱高雄負債3千億，最快的還債方式就是挖石油，這段話在當初的辯論轉播都能看到，但韓現在卻又稱「誰說的」。邱明玉說，韓只要不滿被打臉，就常用「誰說的」來回嗆，像是3月間接受廣播節目主持人黃光芹採訪時，先是聲稱不會領表登記參選，會做滿4年任期，之後被問到此事時，一樣又是說「誰說的」，讓邱認為，這3個字已變成韓國瑜耍流氓嗆議員、嗆記者的口頭禪。

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